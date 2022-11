Battu par son compa­triote Andrey Rublev ce lundi lors de son entrée en lice sur le Masters, Daniil Medvedev a confirmé ce que tout le pensait, à savoir que le court du Pala Alpitour de Turin est une véri­table patinoire.

Interrogé à ce sujet lors de sa confé­rence d’après match, l’ac­tuel 5e joueur mondial a reconnu qu’il avait eu dû mal à s’acclimater.

« C’est très diffi­cile de passer de Vienne, qui est un court rapide – et je préfère géné­ra­le­ment les courts rapides que les courts lents – à Paris où c’était proba­ble­ment le court indoor le plus lent. Ici, à Turin c’est le court le plus rapide de l’année. Pour s’y habi­tuer, il faut des matchs. C’est la raison pour laquelle je dis que j’es­père que le prochain sera meilleur. »