Daniil Medvedev estime que tous les joueurs présents sur le Masters de Turin peuvent soulever le trophée. Soit il le pense vrai­ment, soit c’est une façon de se retirer un peu de pres­sion alors qu’il est fina­liste en titre et vain­queur de l’édi­tion 2020.

« Aux Nitto ATP Finals, il n’y a pas de joueur favori, tous les joueurs peuvent soulever le trophée. Il n’y a que des grands joueurs et on ne sait jamais vrai­ment qui est le plus en forme menta­le­ment ou physi­que­ment avant le dernier tournoi de l’année. Donc, selon moi, n’im­porte qui peut gagner ces ATP Finals 2022. Après il peut y avoir des surprises dès le premier match, qui en même temps ne serait pas une surprise non plus. De mon point de vue, nous sommes tous des favoris. »