Dix jours seule­ment après s’être affrontés en demi‐finales du Rolex Paris Masters (victoire du Russe en deux manches), Daniil Medvedev et Alexander Zverev se retrouve ce mardi en phase de poule du Masters de Turin. Tous les deux favoris de ce groupe rouge et tous les deux déjà avec un point au comp­teur, ils s’ap­prêtent donc à se battre pour la première place du groupe.

Et force est de constater que Daniil part avec un avan­tage consi­dé­rable. Outre la fatigue déclarée et reven­di­quée par l’Allemand, c’est son bilan qui inquiète. Car sur les six dernières confron­ta­tions, Medvedev en a remporté cinq, dont deux déjà cette saison. Si l’on ajoute l’im­pact psycho­lo­gique de ces récentes défaites au jeu du Russe qui ne corres­pond pas du tout à Sascha, les chances semblent très maigres pour ce dernier.

Autre dernier facteur déter­mi­nant : la rapi­dité de la surface. Tout le monde est d’ac­cord pour le dire, Turin est une vraie pati­noire et les échanges de plus de quatre, cinq frappes sont très rares. Ce qui, encore une fois, n’avan­ta­gera pas spécia­le­ment Zverev qui aime se donner un peu de temps.

En tout cas, rendez‐vous à 14h pour un duel où la régu­la­rité au service aura une grande importance.