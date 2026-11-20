Touché à la cuisse gauche lors de sa démonstration contre Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz a décidé de poursuivre le tournoi après avoir passé des examens médicaux jeudi.
Et alors qu’il déjà qualifié pour les demi‐finales, même assuré de terminer premier de son groupe, et qu’il aurait pu apparaître diminué pour son dernier match de poules ce vendredi, l’Espagnol n’a eu besoin que d’un peu plus d’une heure pour se débarrasser de Flavio Cobolli (6e mondial) : 6–4, 6–1.
« Même à moitié boiteux, Alcaraz est capable de battre un joueur du Top 10 comme Cobolli. Un match tranquille pour Carlitos, qui n’a même pas donné 50 % de lui‐même afin de garder toutes ses forces pour le week‐end. Alcaraz ne pouvait pas rêver mieux aujourd’hui, compte tenu de son problème à la cuisse. »
Reste à savoir désormais dans quel état physique Carlos Alcaraz se présentera sur le court samedi pour sa demi‐finale contre Ben Shelton.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.