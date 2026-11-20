Touché à la cuisse gauche lors de sa démons­tra­tion contre Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz a décidé de pour­suivre le tournoi après avoir passé des examens médi­caux jeudi.

Et alors qu’il déjà qualifié pour les demi‐finales, même assuré de terminer premier de son groupe, et qu’il aurait pu appa­raître diminué pour son dernier match de poules ce vendredi, l’Espagnol n’a eu besoin que d’un peu plus d’une heure pour se débar­rasser de Flavio Cobolli (6e mondial) : 6–4, 6–1.

« Même à moitié boiteux, Alcaraz est capable de battre un joueur du Top 10 comme Cobolli. Un match tran­quille pour Carlitos, qui n’a même pas donné 50 % de lui‐même afin de garder toutes ses forces pour le week‐end. Alcaraz ne pouvait pas rêver mieux aujourd’hui, compte tenu de son problème à la cuisse. »

Hasta medio cojo es capaz Alcaraz de ganar a un Top 10 como Cobolli.



Partido plácido para un Carlitos que ni se exprimió a su 50% para guar­darse todo lo que tiene de cara al fin de semana.



No podía pedir Alcaraz un partido mejor hoy con lo que tenía en el muslo. pic.twitter.com/fkyFM5RGM8 — José Morón (@jmgmoron) November 20, 2026

Reste à savoir désor­mais dans quel état physique Carlos Alcaraz se présen­tera sur le court samedi pour sa demi‐finale contre Ben Shelton.