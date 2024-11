Incertain pour son deuxième match de poule sur le Masters de Turin après sa défaite inau­gu­rale face à Casper Ruud où il était apparu tota­le­ment amorphe en raison d’un gros rhume, Carlos Alcaraz semble aller beau­coup mieux.

Opposé ce mercredi à Andrey Rublev, lui aussi battu en deux sets pour son entrée en lice, contre Alexander Zverev, le prodige espa­gnol, toujours diminué comme en témoigne les nombreux mouchoirs sur son banc et la présence d’une bande­lette sur son nez pour l’aider à mieux respirer, a pour­tant réalisé une sacrée perfor­mance pour s’im­poser en deux sets et 1h35 de jeu : 6–3, 7–6(8).

