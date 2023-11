Ancien 2e joueur mondial et vain­queur de l’édi­tion 1991 de Wimbledon, l’Allemand Michael Stich a récem­ment accordé une longue inter­view au maga­zine GMX dans laquelle il a fait part de son admi­ra­tion pour Novak Djokovic. Extraits.

« C’est impres­sion­nant, il se démarque tout simple­ment de la concur­rence par tout ce qu’il fait. Non seule­ment il est fort dans le jeu et physi­que­ment, mais son atti­tude envers le sport et sa volonté sont incroyables. Ce qui me fascine parti­cu­liè­re­ment : Il joue toujours son meilleur tennis quand il le faut. Dans les sets serrés, dans les tie‐breaks, il est tout simple­ment là et, en ce moment, il est quasi­ment imbat­table. Si quel­qu’un m’avait dit que les perfor­mances des meilleurs se prolon­geaient aussi loin dans le temps, je ne l’au­rais certai­ne­ment pas cru. Même en ce qui concerne les titres : lorsque Pete Sampras a remporté son 14e Grand Chelem, c’était déjà fou. Mais que Djokovic en soit aujourd’hui à 24 victoires, je n’au­rais pas cru cela possible auparavant. »