Passé entre les mailles du filet de la restruc­tu­ra­tion du staff d’Holger Rune après les départs de Patrick Mouratoglou et Lars Christensen et l’ar­rivée de Boris Becker, Mike James, analyste perfor­mance du Danois depuis bientôt deux ans, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe avant l’en­trée en lice de son joueur ce dimanche soir face à Novak Djokovic.

Et celui qui travaille égale­ment avec Cori Gauff n’a pas hésité à comparer Rune avec Novak Djokovic et Roger Federer.

« Son explo­si­vité, sa créa­ti­vité, son sens du jeu me marquent, mais le plus impor­tant, c’est sa menta­lité. C’est le compé­ti­teur ultime, il a cette obses­sion de gagner, même au tennis de table ! Holger est curieux, pose toujours des ques­tions et est tout le temps en mode travail. Ça lui arrive de nous envoyer, en plein tournoi, un message à 23 heures : ‘Qu’est‐ce que vous pensez de ça ?’ Holger est Holger, il a son propre jeu. Mais si je devais faire une compa­raison, il pour­rait être un mélange de Djokovic et de Federer. Novak pour la répé­ta­bi­lité et la puis­sance, Roger pour le flair et la créa­ti­vité. C’est un idéal, bien sûr. Mais ce serait bien de prendre la moitié de chaque. »