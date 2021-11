Au cours d’un podcast en alle­mand et traduit par le jour­na­liste Jannick Schneider, Mischa Zverev, le frère et conseiller d’Alexander, s’est exprimé sur le jeu de Sascha et de ses deux rivaux, Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Une analyse forcé­ment inté­res­sant d’au­tant que Mischa consi­dère que son frangin possède une plus grande marge de progression.

« Sascha a beau­coup de poten­tiel pour évoluer en tant que joueur. Djokovic a 34 ans. Son style de jeu est très mature. Ce n’est pas comme si Djokovic pouvait améliorer encore énor­mé­ment de choses, ou qu’il pouvait devenir beau­coup plus rapide sur le court. Medvedev joue un très, très bon tennis. Il fait beau­coup de choses bien, en termes de style de jeu, de tactique, de tech­nique. Bien sûr, il se peut que je me trompe, mais quand je regarde le tennis de Medvedev, il est aussi très mature. Quand je regarde Sascha, il y a encore beau­coup de choses qu’il peut améliorer : la prépa­ra­tion du match, la tactique, la façon de gérer les gros points. Il n’y a pas une seule chose qui soit la plus urgente, mais par exemple, nous devons faire atten­tion à la posi­tion de Sascha en fond de court. Vous avez besoin de diffé­rentes posi­tions contre diffé­rents joueurs. Cela dépend de la façon dont l’ad­ver­saire joue à plat ou en rota­tion. Medvedev et Djokovic le font si bien. Ils trouvent toujours la bonne distance pour l’ad­ver­saire. Sascha, j’ai l’im­pres­sion qu’il ressemble plus à Roger Federer. Il aime prendre sa posi­tion sur le court et jouer son jeu. Mais parfois, si cela ne fonc­tionne pas, il doit changer de posi­tion plus rapidement. »