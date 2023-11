Alors que les récentes pres­ta­tions de Carlos Alcaraz font beau­coup parler jusqu’aux joueurs eux‐mêmes (voir la décla­ra­tion de Daniil Medvedev), Julien Varlet, ancien 135e mondial et actuel coach de Constant Lestienne, a poussé un coup de gueule sur le plateau de Sans Filet sur Winamax concer­nant la pres­sion subie par le jeune espagnol.

🛑 » Est‐ce qu’à un moment, l’intégrité physique et mentale d’un garçon de 20 ans n’est pas plus impor­tante qu’une histoire de points et d’ATP ? « @JulienVarlet1 pic.twitter.com/IbG2fgHUK1 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 14, 2023

« Est‐ce que à un moment ou un autre, l’in­té­grité physique et mentale d’un garçon de 20 ans n’est pas plus impor­tante qu’une histoire de point et d’ATP ? Moi, je suis le père d’Alcaraz, je vois mon fils qui n’est pas bien sur un court, qui a 20 ans et une carrière qui peut peut‐être durer encore 15, 17 ans, je lui dit : ‘Stop, tu arrêtes. Tu ne pren­dras pas tes points, il n’y a pas de problème. Tu as 20 ans, tu as du temps. Mais tu ne va pas te plomber la tête et te rendre malade.’ Il y a des exemple comme Bjorn Borg qui, à 25 ans, a décidé d’ar­rêter le tennis. »