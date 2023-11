Inquiet pour sa vie de famille, Gaël Monfils, papa d’une petite fille depuis octobre 2022, commence à s’or­ga­niser avec sa femme, Elina Svitolina, pour 2024. Les deux joueurs ont d’ores et déjà décidé pour commencer la saison de parti­ciper au tournoi d’Auckland, qui n’a pas lieu à la même date pour la WTA (1er au 7 janvier) et l’ATP (8 au 14 janvier).

Le Français a donc expliqué au média néo‐zélandais Herald que sa petite famille fêtera Noël en avance cette année.

« Nos plans changent tous les trois jours. Mais le dernier est qu’Elina ira à Auckland avec notre fille, le 24 ou le 25 décembre. Nous passe­rons donc Noël un peu plus tôt cette année. Il était logique qu’Elina arrive un peu plus tôt là‐bas pour s’adapter. J’arriverai la semaine suivante, donc notre fille restera avec moi et nous nous rejoin­drons tous à Melbourne. »