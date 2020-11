Le coach de Serena Williams a été interrogé sur le fait que Rafael Nadal ne parvenait pas à s’imposer en indoor. Selon lui, la raison est très simple et technique. « Quoi que l’on dise ou cherche comme explication, la plus plausible est technique. C’est le rebond de la balle. On dit que les surfaces sont les mêmes sur dur en extérieur qu’en indoor, c’est vrai et faux à la fois car en salle le rebond est beaucoup plus bas, et cela n’avantage pas les coups ni la technique de l’Espagnol. Et même s’il ne faut pas nier que Rafa s’est amélioré dans ces conditions de jeu, il est encore un cran en dessous des vrais spécialistes d’indoor ».

Il est vrai qu’avec un seul titre à son palmarès en salle, Rafael Nadal n’est pas un ténor en indoor même si l’an dernier lors de la Coupe Davis il avait prouvé qu’il pouvait hausser le niveau de son jeu. Comme il arrive frais cette année à Londres, cela ressemble quand même pour cette édition au test ultime surtout avec le groupe dont il a hérité.