Carlos Alcaraz menait 6–2, 4–2 en finale du Masters et n’était pas loin d’infliger une petite correc­tion à Alexander Zverev, qui a bien réagi malgré sa défaite en deux sets (6−2, 7–6).

Dans des propos relayés par Tennis Head, le frère d’Andy et ancien numéro 1 mondial en double, Jamie Murray, a tout de même senti que le match dépen­dait presque unique­ment de l’Espagnol.

« Pour moi, il avait le match en main tout au long de la rencontre et je ne sais pas s’il a perdu un peu de concen­tra­tion, mais il tentait des coups qu’il ne joue­rait pas en temps normal. Bien sûr, au final, ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre dans le tie‐break du deuxième set ; Sascha a bien fait de s’accrocher, surtout après les diffi­cultés du premier set. Mais quand on voit la diffé­rence de niveau tech­nique en termes de possi­bi­lités offertes par la balle, Alcaraz est vrai­ment impres­sion­nant à regarder. Quand Alcaraz est entré sur le court, je l’observais : il regar­dait son box et hochait la tête sans arrêt ; on se disait qu’il avait tout sous contrôle, qu’il était concentré, qu’il voulait abso­lu­ment remporter ce match. S’il est motivé et qu’il en a l’envie, c’est le meilleur joueur. »