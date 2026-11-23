Carlos Alcaraz menait 6–2, 4–2 en finale du Masters et n’était pas loin d’infliger une petite correction à Alexander Zverev, qui a bien réagi malgré sa défaite en deux sets (6−2, 7–6).
Dans des propos relayés par Tennis Head, le frère d’Andy et ancien numéro 1 mondial en double, Jamie Murray, a tout de même senti que le match dépendait presque uniquement de l’Espagnol.
« Pour moi, il avait le match en main tout au long de la rencontre et je ne sais pas s’il a perdu un peu de concentration, mais il tentait des coups qu’il ne jouerait pas en temps normal. Bien sûr, au final, ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre dans le tie‐break du deuxième set ; Sascha a bien fait de s’accrocher, surtout après les difficultés du premier set. Mais quand on voit la différence de niveau technique en termes de possibilités offertes par la balle, Alcaraz est vraiment impressionnant à regarder. Quand Alcaraz est entré sur le court, je l’observais : il regardait son box et hochait la tête sans arrêt ; on se disait qu’il avait tout sous contrôle, qu’il était concentré, qu’il voulait absolument remporter ce match. S’il est motivé et qu’il en a l’envie, c’est le meilleur joueur. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 10:55