Lors de son twitch avec Gaël Monfils, Andy Murray qui est un observateur plutôt averti est revenu sur une défaite survenue à Londres face à Federer et qui l’a marqué à vie. C’était en 2014 quand Roger Federer l’a dominé en deux manches 6-0, 6-1. « Cette raclée m’a fait très très mal. Je m’en souviens, c’était horrible, et moche. J’étais gêné d’être sur le court. Je perdais 6-0, 5-0 et je ne savais pas comment réagir. J’ai finalement réussi à remporter un jeu mais j’étais un peu honteux et déçu pour les fans qui avaient payé un billet et qui ne s’attendaient surement pas à me voir perdre aussi rapidement et aussi facilement »