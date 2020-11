C’est un serpent de mer qui revient souvent à la fin de l’année. Il y a même un moment où Rafael Nadal avait posé le sujet sur la table. On parle bien sur de l’organisation du Masters qui se déroule sur dur et en indoor, ce qui ne favorise pas l’Espagnol, ni les spécialistes sur terre. C’est d’ailleurs ce que rappelait dernièrement Andy Murray concernant Rafa : « Tout le monde sait que ce n’est tout simplement pas sa meilleure surface et il est possible que si elle avait été jouée sur terre battue pendant les 10 à 12 dernières années, il l’aurait peut-être gagné six ou sept fois. » a expliqué l’Ecossais. P

Pourtant la surface a évolué, on est passé de la moquette du Madison Square Garden, au Taraflex que détestait Federer à Shanghaï, à la résine.

A noter quand même que le Masters a eu lieu de 2003 à 2004 au Texas à Houston en extérieur.

Cet évènement s’est donc joué dans presque toutes les conditions sauf sur l’ocre, ni sur l’herbe, ce qui se comprend aisément, beaucoup plus que l’absence sur une période de la terre battue.