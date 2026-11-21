Toujours bandé à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz a pour­tant trouvé la force de renverser Ben Shelton en demi‐finales du Masters de Turin ce samedi (3−6, 6–3, 7–6[1]).

L’ancien numéro 1 mondial en double et frère d’Andy Murray, Jamie, a livré son analyse de la rencontre au micro de Sky Sports.

« Shelton était à fond dès la première balle. Je pense qu’il a senti qu’il avait l’occasion de créer la surprise ; il y avait mani­fes­te­ment beau­coup d’incertitude quant à l’état physique de Carlos et à ce que cela impli­que­rait pour sa perfor­mance. L’Américain a servi de manière excep­tion­nelle, dès la première balle ; il a été impres­sion­nant en fond de court, et il s’est enflammé sur les retours de service, a réussi un break dès le début, puis a pris beau­coup d’élan dans le match. Au contraire, il a fallu un peu de temps à Carlos pour vrai­ment trouver ses marques, s’impliquer, faire preuve d’intensité ; sa présence et son charisme ont égale­ment beau­coup changé au fur et à mesure que le match avan­çait. Lui seul sait ce qu’il ressent sur le court. Pour moi, c’était assez clair : en parlant de sa présence, c’est lui que tout le monde regarde ; il y a toujours d’énormes attentes qui pèsent sur ses épaules, en général, cela le stimule et il répond présent. Ce samedi, à mes yeux, au début du match, il n’était pas là, et cela ne peut s’expliquer que par son état physique », a jugé le consul­tant britan­nique, dans des propos relayés par Tennis Head.