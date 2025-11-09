AccueilATPATP - FinalsMusetti, sur le forfait à la dernière minute de Djokovic : "Cela...
ATP - Finals

Musetti, sur le forfait à la dernière minute de Djokovic : « Cela peut paraître un peu bizarre pour un joueur déjà qualifié de jouer la semaine avant le Masters »

Lorenzo Musetti a vécu une drôle de semaine. 

Dans l’obli­ga­tion de remporter le tournoi d’Athènes pour se quali­fier sur le Masters de Turin, l’Italien, fina­le­ment battu en finale par Novak Djokovic, a profité du forfait de ce dernier pour quand même valider son billet. 

Une situa­tion parti­cu­lière qu’il a raconté lors de son passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice ce lundi face à Taylor Fritz. 

« Je pense que Novak a respecté à la lettre les règles de l’ATP et du tournoi. Bien sûr, je trouve étrange qu’il ait joué la semaine précé­dant le Masters. Cela peut paraître un peu bizarre pour un joueur déjà qualifié. Mais c’est la seule chose qui m’étonne. Bien sûr, quand il m’a dit au filet après le match qu’il ne vien­drait pas, honnê­te­ment, nous en avons ri. J’étais curieux toute la semaine. Je me deman­dais s’il vien­drait ou non. Bien sûr, j’es­sayais de me concen­trer sur moi‐même. Je pense que j’ai bien réussi, même si je n’ai pas gagné la finale. »

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 19:19

