Lorenzo Musetti a vécu une drôle de semaine.
Dans l’obligation de remporter le tournoi d’Athènes pour se qualifier sur le Masters de Turin, l’Italien, finalement battu en finale par Novak Djokovic, a profité du forfait de ce dernier pour quand même valider son billet.
Une situation particulière qu’il a raconté lors de son passage en conférence de presse avant son entrée en lice ce lundi face à Taylor Fritz.
« Je pense que Novak a respecté à la lettre les règles de l’ATP et du tournoi. Bien sûr, je trouve étrange qu’il ait joué la semaine précédant le Masters. Cela peut paraître un peu bizarre pour un joueur déjà qualifié. Mais c’est la seule chose qui m’étonne. Bien sûr, quand il m’a dit au filet après le match qu’il ne viendrait pas, honnêtement, nous en avons ri. J’étais curieux toute la semaine. Je me demandais s’il viendrait ou non. Bien sûr, j’essayais de me concentrer sur moi‐même. Je pense que j’ai bien réussi, même si je n’ai pas gagné la finale. »
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 19:19