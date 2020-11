Rafael Nadal a servi à 5-4 dans le second set pour le gain du match. Naturellement en conférence de presse, il a été interrogé sur l’idée qu’il aurait perdu ce jeu à cause de la pression ou d’une forte nervosité. Le grand champion a écarté cette hypothèse avec des mots dont il a le secret : « Je pense que dans ma carrière j’ai largement géré ce type de situation pour me dire qu’aujourd’hui tout cela n’est pas lié à la fameuse pression. Je sais que j’ai gagné assez de matchs et assez de tournois dans une situation encore plus difficile que celle-ci et même dans des matchs plus importants que ce soir. Donc je ne ressens pas ça. Bien sûr, vous êtes toujours nerveux à l’idée de gagner le match. C’est normal d’avoir de la tension. Je pense simplement qu’il a joué de bons points et que j’ai fait quelques erreurs. Par la suite, il a réalisé un bon tie-break. ODans l’ultime manche je ne devais pas me faire breaké car j’ai eu une volée facile pour conclure. Dans ce genre de match, ce sont toujours les petits détails qui font une grande différence à la fin »