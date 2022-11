Comme le veut chaque année la tradi­tion lors du tournoi des maîtres, les huit joueurs quali­fiés doivent poser lors pour une photo officielle.

Et pour cette édition 2022 disputée à Turin, l’ATP ne s’est pas vrai­ment foulée en mettant d’un côté du trophée le groupe de Novak Djokovic, avec Andrey Rublev, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas et d’un autre côté celui de Rafael Nadal avec Félix Auger‐Aliassime, Casper Ruud et Taylor Fritz. Le tout avec des joueurs aux regards fixés sur l’ob­jectif et avec les bras croisés. Déterminés en somme…

Qu’en pensez‐vous ?