Rafael Nadal n’y arrive pas en indoor sur dur. Il n’a remporté qu’un titre sur cette surface : à Madrid…en 2005 ! Alors forcément, le Masters lui résiste. Un manque dans son immense palmarès. Parmi les 11 joueurs ayant cumulé le plus de semaines en tant que numéro 1 mondial, il est le seul à ne pas avoir remporté les Finales ATP. Roger Federer en a gagné 6, Novak Djokovic 3, Pete Sampras 5, Ivan Lendl 5, Jimmy Connors 1, John McEnroe 3, Björn Borg 2, Andre Agassi 1, Lleyton Hewitt 2 et Stefan Edberg 1.

Mais attention, le « Taureau de Mancor » n’est pas le seul numéro 1 mondial à ne pas avoir gagné ce prestigieux tournoi de fin d’année. Andy Roddick, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Marat Safin ou encore Mats Wilander ne l’ont remporté non plus. Et si Rafa quittait ce cercle la semaine prochaine ? Il devra se montrer meilleur qu’à Paris, Masters 1000 qu’il n’a jamais gagné non plus.