Quelques minutes après avoir sauvé l’hon­neur sur le Masters de Turin en battant le Norvégien Casper Ruud, Rafael Nadal s’est exprimé au micro de l’ATP sur cette victoire insi­gni­fiante pour le tournoi mais très impor­tante pour sa confiance.

« Je m’en­traî­nais bien, mais je n’avais proba­ble­ment pas assez de matchs pour atteindre le niveau dont j’avais besoin et la confiance après six mois diffi­ciles. Mais il fallait accepter que les choses ne se passent pas comme je le souhai­tais et je devais au moins terminer par une victoire posi­tive. J’avais besoin de montrer que je suis toujours compé­titif pour pouvoir rentrer chez moi serei­ne­ment. Pour moi, la satis­fac­tion person­nelle est plus impor­tante que n’im­porte quel titre. Si je n’es­saie pas de faire de mon mieux, si je n’ai pas la meilleure atti­tude à tout moment, je ne peux pas rentrer chez moi heureux et serein. »