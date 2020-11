Rafael Nadal est un garçon bien élevé et même en cas de défaite il fait le « job » en conférence presse. En revanche, il arrive qu’il soit agacé car il déteste perdre, cela fait partie de son ADN.

Hier, quand il a été question se savoir si finalement il avait les moyens de remporter le tournoi, il a tourné plusieurs fois la langue dans sa bouche pour ne pas sortir de ses gonds : « Je pense que même si je n’ai jamais gagné ici, et sans être arrogant car je ne le suis pas, je pense que la question ne se pose pas vraiment. Je n’ai vraiment pas besoin de me persuader ou de démontrer à personne que si je joue mon meilleur tennis, je peux gagner sur toutes les surfaces et contre n’importe quel joueur « , voila qui est plutôt clair comme réponse.