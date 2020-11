En conférence de presse, Rafael Nadal était très satisfait de sa performance. Il est vrai que si on la compare à celle en général dans des conditions similaires à Paris, l’Espagnol a vraiment progressé dans le jeu et son attitude : « Au service, j’ai été performant. Cela m’a permis d’être détendu tout au long du match. Je suis très heureux des progrès que j’ai accompli. Commencer comme ça est très positif, mais je n’ai pas l’impression d’avoir fait quoi que ce soit ou un grand pas pour me qualifier pour les demi-finales. il faut rester lucide. Je dois encore affronter Dominic et Stefanos » a expliqué Rafa tout en se projetant sur son prochain duel face à Thiem :« C’est un grand compétiteur, il s’améliore chaque année et c’est une personne exceptionnelle. J’étais très heureux de l’avoir vu gagner l’US Open, il le mérite car c’est un travailleur infatigable. Ce sera un grand défi pour moi de l’affronter dans ce tournoi, j’espère être préparé pour cela et que la réunion d’aujourd’hui m’aide »