Si certains en doutaient encore, Rafael Nadal est bel et bien un être humain comme les autres. Sa défaite face à Dominic Thiem sur le Masters londonien, alors que l’Espagnol était dans un grand jour, le prouve. Battu après deux tie-breaks épiques, « Rafa » s’est présenté en conférence de presse d’après match la mine fatiguée mais pas dépitée. Il a simplement rendu hommage à son adversaire qui s’est montré plus efficace dans les moments clés.

« C’était un match formidable pour nous deux et cela s’est joué sur un minimum de détails. J’ai l’impression d’avoir très bien joué, je ne me sens pas contrarié ou frustré par rapport à ce que j’ai fait sur le terrain aujourd’hui. Je me sens beaucoup mieux avec mon niveau de tennis que celui que j’avais il y a quelques jours. Je ne suis pas triste, je pense que c’était un super match pour me tester au plus haut niveau. Je dois juste féliciter Thiem parce qu’il a joué à un niveau incroyable. Je sais que j’ai perdu mais j’ai encore beaucoup à donner et je sais que j’ai encore des chances de me qualifier ce week-end », a déclaré un Rafa à la fois humble et ambitieux.