Rafael Nadal était forcément déçu et triste après sa défaite en demi-finale face à Daniil Medvedev. Mais la force des champions est aussi de se relever le plus vite possible après un échec, et c’est bien ce que l’Espagnol compte faire avec 2021 en ligne de mire…

« Mon objectif est toujours le même : aller sur chaque tournoi en me donnant toutes les chances d’être compétitif et essayer de gagner. Ma motivation est toujours la même. J’espère être prêt à me battre. Je vais travailler dur durant l’intersaison pour être prêt », a déclaré un numéro 2 mondial comme toujours combattif et déterminé.