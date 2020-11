Interrogé en conférence de presse lors du media day du Masters Londres sur ses piètres performance en indoor, Rafael Nadal n’a pas vraiment trouvé une explication. S’il n’est pas résigné, il n’a visiblement pas trouvé la clé : « Je ne peux pas aller à l’encontre des chiffres. Les chiffres existent et ils traduisent bien la situation. En début de carrière, c’est vrai que je jouais peu en salle, aujourd’hui c’est moins vrai et pourtant je n’ai pas des très bons résultats. Peut-Être que mon jeu n’est pas adapté à l’indoor. Le tout c’est de continuer à travailler et d’essayer d’améliorer les choses. Et si je suis ici à Londres, c’est aussi dans l’idée de pouvoir défendre mes chances et pourquoi pas de l’emporter »