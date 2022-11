De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Casper Ruud, ce jeudi lors du dernier match de poule du Masters, Rafael Nadal a été inter­rogé sur la présence de Novak Djokovic sur l’édi­tion 2023 de l’Open d’Australie après son expul­sion rocam­bo­lesque du terri­toire austra­lien en janvier dernier.

Pour rappel, l’Espagnol s’était montré à l’époque assez critique concer­nant son rival en esti­mant qu’il s’était mis tout seul dans cette situa­tion compli­quée en refu­sant de se faire vacciner.

« Le tennis est plus fort quand tous les meilleurs joueurs sont sur le terrain. Même si c’était un gros gâchis l’année dernière et une mauvaise image pour notre sport, c’est du passé. Novak capable de jouer à nouveau est la meilleure nouvelle possible. Je suis heureux pour lui, le tournoi, les fans. »