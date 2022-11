Qualifié pour la 18e fois de sa carrière pour le tournoi des maîtres, Rafael Nadal a abordé de nombreux sujets lors de sa confé­rence de presse d’avant Masters à Turin. Et après avoir évoqué sa défaite à Paris à cause de problèmes d’es­tomac et son bilan peu flat­teur lors des finales ATP, l’Espagnol a cette fois parlé de l’avenir et l’idée de jouer jusqu’à ses 40 ans. Une option impos­sible à imaginer il y a encore quelques années mais désor­mais bien réelle.

« Jouer jusqu’à 40 ans, cela risque d’être diffi­cile pour moi, mais on ne sait jamais car à 28 ans, il me parais­sait impos­sible de conti­nuer à jouer au plus haut niveau à l’âge que j’ai actuel­le­ment (36 ans, ndlr). En tout cas, chaque année supplé­men­taire est un cadeau pour moi. »