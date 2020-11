Rafael Nadal a été généreux dans l’effort et plutôt performant dans tous les compartiments du jeu. C’est d’ailleurs le bilan qu’il a fait lors de sa conférence de presse : « Je joue bien, je pense. J’ai encore un jour demain pour continuer à m’entraîner et améliorer certaines choses. Je suis vraiment positif, j’ai de bonnes sensations. C’est vrai que je n’ai jamais gagné ici mais ce qu’il faut aussi se dire c’est que parfois vous jouez bien et vous ne gagnez pas. C’est normal dans ce sport, car les autres joueurs peuvent aussi atteindre un très bon niveau. Evidemment je suis heureux d’être qualifié pour les demi-finales, très excité à l’idée d’affronter Daniil Medvedev. Ça va être un défi incroyable et j’espère être prêt pour cela »

Un défi dont il était sorti vainqueur lors des 3 trois seules confrontations face au Russe.