Ce dernier match de poule entre Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas a des allures de quart de finale. L’enjeu est simple : le gagnant se qualifie pour les demi-finales et affrontera Dominic Thiem.

La rencontre s’annonce alléchante. Le Grec a un titre à défendre. L’Espagnol n’est lui finalement qu’à trois matchs de remporter de remporter le premier Masters de sa carrière. D’autant plus qu’il affiche un niveau de jeu très bon par rapport à Paris. Malgré sa défaite face à Dominic Thiem. Rafa est confiant : « Je pense que si je joue comme ça je suis convaincu que je peux avoir ma chance dans le tournoi. Si je joue mon meilleur tennis, je peux battre n’importe qui et sur n’importe quelle surface », a lâché le numéro 2 mondial. A noter qu’il mène 5-1 aux confrontations face à Stefanos. La dernière, officielle, remonte à 2019…à Londres. Nadal avait gagné la partie en trois sets, certes sans enjeu car il était déjà éliminé et Tsitsipas déjà qualifié.

Ce dernier sait quel style adopter pour battre l’homme aux 20 Grands Chelems : « Je vais essayer de jouer un tennis agressif et de tenir les rallyes. Jouer les rallyes, faire pression, bien servir. C’est la manière dont je veux jouer contre Rafa. Je pense que tout le monde doit jouer de cette façon. Je dois juste être solide. Il faut être plus solide que lui pour gagner. Je le sais. Je dois commencer fort et finir même plus fort. »

Le match débute aux alentours de 21h. On a hâte d’y être.