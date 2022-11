Double vain­queur de Roland‐Garros en 1959 et 1960, Nicola Pietrangeli, désor­mais âgé de 89 ans, a été inter­rogé par le site Breaking Last News à propos de ses favoris pour le Masters qui débu­tera dans quelques heures à Turin. Et natu­rel­le­ment, Novak Djokovic et Rafael Nadal en font partie.

« À mon avis, Djokovic est toujours numéro 1. Mais lui comme Nadal est dans la dernière ligne droite de sa carrière. Et Nadal est comme le taureau blessé qui n’aban­donne pas. Ils ne veulent pas aban­donner, ce n’est pas une ques­tion d’argent, mais de fierté. Au lieu de cela, Federer a eu raison de partir. Mais c’était drôle l’idée que Roger et Rafa jouent en double ensemble. J’aurais aimé y être. »