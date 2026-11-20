Battu par Alexander Zverev et donc éliminé du Masters, Arthur Fils a disputé le dernier match de sa saison.
Interrogé par L’Equipe, Nicolas Escudé a noté tout ce qui manque à son compatriote pour passer encore un cap.
« On a vu tous les paramètres que doit absolument arriver à stabiliser Arthur pour passer un cap, et vraiment arriver à pouvoir rivaliser face à des garçons comme Zverev, d’autant plus sur une surface comme celle‐là où c’est parfois compliqué pour lui. Tu ne peux pas passer au travers d’un jeu de service comme il a pu le faire dans le premier set, tu ne peux pas ne pas arriver à remettre certains retours même s’il avait en face l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur serveur au monde. Ce sont des tout petits détails, mais qui peuvent faire un monde, en fait. Puis il y a eu des petits mauvais choix, comme dans le premier jeu, avec cette espèce de coup droit où il tente une amortie, ou dans le tie‐break quand il revient à 6–6… Il faut que ce soit encore un petit peu plus dense, plus solide dans ces moments‐là. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.