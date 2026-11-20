Battu par Alexander Zverev et donc éliminé du Masters, Arthur Fils a disputé le dernier match de sa saison.

Interrogé par L’Equipe, Nicolas Escudé a noté tout ce qui manque à son compa­triote pour passer encore un cap.

« On a vu tous les para­mètres que doit abso­lu­ment arriver à stabi­liser Arthur pour passer un cap, et vrai­ment arriver à pouvoir riva­liser face à des garçons comme Zverev, d’au­tant plus sur une surface comme celle‐là où c’est parfois compliqué pour lui. Tu ne peux pas passer au travers d’un jeu de service comme il a pu le faire dans le premier set, tu ne peux pas ne pas arriver à remettre certains retours même s’il avait en face l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur serveur au monde. Ce sont des tout petits détails, mais qui peuvent faire un monde, en fait. Puis il y a eu des petits mauvais choix, comme dans le premier jeu, avec cette espèce de coup droit où il tente une amortie, ou dans le tie‐break quand il revient à 6–6… Il faut que ce soit encore un petit peu plus dense, plus solide dans ces moments‐là. »