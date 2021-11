Remplaçant de Stefanos Tsitsipas sur le Masters de Turin, Cameron Norrie a bien failli surprendre Casper Ruud ce mercredi soir avant de fina­le­ment s’in­cliner en trois manches (6–1, 3–6, 4–6). Du coup, il jouera ce vendredi un match pour du beurre face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Un joueur qu’il n’a jamais affronté, même à l’en­traî­ne­ment, comme il l’a déclaré en confé­rence de presse d’après match.

« Je suis impa­tient. Je n’ai jamais joué contre Novak, je ne me suis jamais entraîné avec lui. Ce sera donc une grande première pour moi et je ne suis pas sur d’avoir déjà joué un numéro 1 mondial. J’ai hâte d’y être. Je l’ai regardé l’autre jour et il joue très bien. Je l’ai regardé aujourd’hui (mercredi) et il a fait feu de tout bois. Il sent vrai­ment bien la balle et on peut voir qu’il est vrai­ment bien dans ces condi­tions, car le court est quand même très rapide avec un peu d’al­ti­tude. Donc ça va être diffi­cile, mais j’ai hâte d’y être et ce sera un autre test pour moi. Je vais y aller et voir si je suis à ma place et si je peux riva­liser avec un gars comme lui. J’ai seule­ment hâte de relever le défi et d’af­fronter le numéro 1 mondial. »