Alors que le tirage au sort du Masters de Turin vient d’avoir lieu avec deux groupes équi­li­brés et homo­gènes, les ques­tions sont nombreuses suite au forfait de Novak Djokovic.

Bien sûr, les fans rêvent d’un duel final entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, ce serait même la finale idéale pour cette saison qui a été dominée par ces deux champions.

Dans le rôle de pertur­ba­teur, on peut mettre une pièce sur Zverev qui l’a déjà fait. Un ton en dessous, on placera Medvedev qui est en panne et Fritz qui a progressé.

L’absence de l’homme aux sept tour­nois des maîtres va peser lourd même si les tifosis auront leur chou­chou sur le court.

Ce Masters n’est donc pas le plus sexy auquel on va assister, il nous restera la Coupe Davis avec le grand départ de Rafael Nadal pour espérer vivre des grandes émotions.