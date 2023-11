De passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Jannik Sinner ce mardi soir sur le Masters de Turin, Novak Djokovic a tenu à féli­citer son adver­saire, auteur d’un match fantas­tique. Le Serbe a égale­ment révélé ce qu’il avait soufflé dans l’oreille de l’Italien lors de la poignée de main au filet.

« Je crois que la dernière fois que nous nous sommes affrontés, c’était en demi‐finale de Wimbledon. J’ai gagné en deux sets, mais c’était un match très serré. Quelques points ici et là ont décidé de chaque set. Sur le plan du jeu, je pense qu’il jouait aussi bien qu’au­jourd’hui (mardi). Peut‐être qu’il servait mieux. Mais je pense que la prin­ci­pale diffé­rence, c’est que dans les points impor­tants, il a foncé, il a été plus coura­geux. Oui, il méri­tait de gagner parce que dans les moments impor­tants, je n’ai pas été assez agressif, je n’ai pas été assez décisif. Je lui ai donné l’op­por­tu­nité de prendre le contrôle des points. À 5–5 au troi­sième set, 15–30, deuxième service, j’étais dans l’échange et j’au­rais dû avancer dans le court, mais je ne l’ai pas fait, et il l’a fait. Il faut le féli­citer. Il a joué un match fantas­tique. C’est ce que je lui ai dit au filet : que dans les moments les plus impor­tants, il a joué son meilleur match et il méri­tait abso­lu­ment de gagner. »