2024 will be the 3rd year without a Masters 1000 title won by Novak Djokovic 👇



2007 🏆🏆

2008 🏆🏆

2009 🏆

2010 ❌

2011 🏆🏆🏆🏆🏆

2012 🏆🏆🏆

2013 🏆🏆🏆

2014 🏆🏆🏆🏆

2015 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

2016 🏆🏆🏆🏆

2017 ❌

2018 🏆🏆

2019 🏆🏆

2020 🏆🏆

2021 🏆

2022 🏆

2023 🏆🏆

2024 ❌ pic.twitter.com/9BMUqrxY1q