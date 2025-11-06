AccueilATPATP - FinalsNovak Djokovic répond clairement au président de la fédération italienne sur sa...
Novak Djokovic répond clai­re­ment au président de la fédé­ra­tion italienne sur sa parti­ci­pa­tion au Masters : « Je ne sais pas d’où il tient cette infor­ma­tion. En tout cas, ce n’est pas de moi ni de mon équipe »

Comme tout le monde, Novak Djokovic n’aime pas qu’on parle à sa place.

Et alors qu’Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, a récem­ment confirmé la présence du Serbe sur le Masters de Turin (du 8 au 16 novembre), ce dernier a tenu à lui répondre lors de sa confé­rence de presse sur l’ATP 250 d’Athènes. 

« Je ne sais pas d’où il [Binaghi] tient cette infor­ma­tion. En tout cas, ce n’est pas de moi ni de mon équipe. Je pren­drai ma déci­sion à la fin de ce tournoi », a déclaré l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, à la fois surpris et agacé par les propos du diri­geant transalpin. 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 14:44

