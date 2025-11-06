Comme tout le monde, Novak Djokovic n’aime pas qu’on parle à sa place.
Et alors qu’Angelo Binaghi, président de la fédération italienne de tennis, a récemment confirmé la présence du Serbe sur le Masters de Turin (du 8 au 16 novembre), ce dernier a tenu à lui répondre lors de sa conférence de presse sur l’ATP 250 d’Athènes.
« Je ne sais pas d’où il [Binaghi] tient cette information. En tout cas, ce n’est pas de moi ni de mon équipe. Je prendrai ma décision à la fin de ce tournoi », a déclaré l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, à la fois surpris et agacé par les propos du dirigeant transalpin.
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 14:44