Comme tout le monde, Novak Djokovic n’aime pas qu’on parle à sa place.

Et alors qu’Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, a récem­ment confirmé la présence du Serbe sur le Masters de Turin (du 8 au 16 novembre), ce dernier a tenu à lui répondre lors de sa confé­rence de presse sur l’ATP 250 d’Athènes.

« Je ne sais pas d’où il [Binaghi] tient cette infor­ma­tion. En tout cas, ce n’est pas de moi ni de mon équipe. Je pren­drai ma déci­sion à la fin de ce tournoi », a déclaré l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, à la fois surpris et agacé par les propos du diri­geant transalpin.