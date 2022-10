Suite à son 90e sacre en carrière décroché ce dimanche sur l’ATP 500 d’Astana et son deuxième titre en deux semaines après Tel Aviv, Novak Djokovic est par consé­quent assuré de parti­ciper au Masters de fin de saison qui aura lieu à Turin du 8 au 12 novembre.

Si c’était clai­re­ment l’ob­jectif du Serbe en se rendant sur ces deux tour­nois, il est parfai­te­ment rempli d’au­tant que ces victoires vont lui permettre d’ar­river en pleine confiance pour le Masters 1000 de Paris (la semaine avant Turin), tournoi sur lequel il est tenant du titre.

Pour l’ins­tant, ils sont cinq joueurs quali­fiés pour le tournoi des maîtres : Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud et, donc, Novak Djokovic. Les trois dernières places se joue­ront entre Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Félix Auger‐Aliassime et Hubert Hurkacz. Et si les deux Russes possèdent encore une belle marge, la dernière place risque de se jouer à très peu de chose entre les trois derniers cités.