Opposé ce jeudi à Carlos Alcaraz pour son dernier match de la phase de groupe, un duel décisif pour la qualification en demi‐finales, Lorenzo Musetti s’attend forcément à souffrir, lui qui n’a remporté qu’une seule des huit confrontations face à l’Espagnol.
Et après avoir expliqué en conférence de presse qu’il était sûr d’avoir au moins un avantage sur le 2e joueur mondial, l’Italien a mis au clair, dans sa langue natale, certains de ses propos tenus en anglais concernant ses chances.
« Si j’ai dit que j’avais plus de chances de battre Alcaraz, je me corrige, dans le sens où c’est certainement une surface sur laquelle il ne se sent pas à l’aise, comme sur la terre battue. Que ce soit plus facile de le battre, si je l’ai dit, ce n’est pas ce que je voulais dire. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 19:51