Opposé ce jeudi à Carlos Alcaraz pour son dernier match de la phase de groupe, un duel décisif pour la quali­fi­ca­tion en demi‐finales, Lorenzo Musetti s’at­tend forcé­ment à souf­frir, lui qui n’a remporté qu’une seule des huit confron­ta­tions face à l’Espagnol.

Et après avoir expliqué en confé­rence de presse qu’il était sûr d’avoir au moins un avan­tage sur le 2e joueur mondial, l’Italien a mis au clair, dans sa langue natale, certains de ses propos tenus en anglais concer­nant ses chances.

« Si j’ai dit que j’avais plus de chances de battre Alcaraz, je me corrige, dans le sens où c’est certai­ne­ment une surface sur laquelle il ne se sent pas à l’aise, comme sur la terre battue. Que ce soit plus facile de le battre, si je l’ai dit, ce n’est pas ce que je voulais dire. »