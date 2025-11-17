AccueilATPATP - FinalsPanatta, après la victoire de Sinner contre Alcaraz : "Carlos est un...
ATP - Finals

Panatta, après la victoire de Sinner contre Alcaraz : « Carlos est un joueur de tennis plus talen­tueux, imagi­natif et spon­tané, mais face à un Jannik aussi prag­ma­tique dans son jeu et fort menta­le­ment, il n’y avait pas grand‐chose à faire »

Vainqueur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tennis italien, Adriano Panatta a comparé Jannik Sinner et Carlos Alcaraz après la victoire de l’Italien face à l’Espagnol en finale du Masters. 

« Sinner est humain, même s’il semble parfois un peu robo­tique. Je pense qu’il ressemble un peu à Haaland. Au‐delà de cela, la finale des ATP Finals a été un match magni­fique, qui a montré l’âme des deux meilleurs joueurs du circuit. Alcaraz est un joueur de tennis plus talen­tueux, imagi­natif et spon­tané, mais face à un Sinner aussi prag­ma­tique dans son jeu et fort menta­le­ment, qui a réussi à s’im­poser sur tous les points impor­tants, il n’y avait pas grand‐chose à faire. Il faut penser que Jannik a gagné sans perdre un seul match ni un seul set, ce qui signifie qu’il a vrai­ment une longueur d’avance. »

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 17:11

