Vainqueur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tennis italien, Adriano Panatta a comparé Jannik Sinner et Carlos Alcaraz après la victoire de l’Italien face à l’Espagnol en finale du Masters.

« Sinner est humain, même s’il semble parfois un peu robo­tique. Je pense qu’il ressemble un peu à Haaland. Au‐delà de cela, la finale des ATP Finals a été un match magni­fique, qui a montré l’âme des deux meilleurs joueurs du circuit. Alcaraz est un joueur de tennis plus talen­tueux, imagi­natif et spon­tané, mais face à un Sinner aussi prag­ma­tique dans son jeu et fort menta­le­ment, qui a réussi à s’im­poser sur tous les points impor­tants, il n’y avait pas grand‐chose à faire. Il faut penser que Jannik a gagné sans perdre un seul match ni un seul set, ce qui signifie qu’il a vrai­ment une longueur d’avance. »