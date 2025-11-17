Vainqueur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tennis italien, Adriano Panatta a comparé Jannik Sinner et Carlos Alcaraz après la victoire de l’Italien face à l’Espagnol en finale du Masters.
« Sinner est humain, même s’il semble parfois un peu robotique. Je pense qu’il ressemble un peu à Haaland. Au‐delà de cela, la finale des ATP Finals a été un match magnifique, qui a montré l’âme des deux meilleurs joueurs du circuit. Alcaraz est un joueur de tennis plus talentueux, imaginatif et spontané, mais face à un Sinner aussi pragmatique dans son jeu et fort mentalement, qui a réussi à s’imposer sur tous les points importants, il n’y avait pas grand‐chose à faire. Il faut penser que Jannik a gagné sans perdre un seul match ni un seul set, ce qui signifie qu’il a vraiment une longueur d’avance. »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 17:11