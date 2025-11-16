Le monde du tennis se languit de retrouver les deux meilleurs joueurs actuels, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, opposés en finale d’un grand tournoi pour la sixième fois de la saison, après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati et l’US Open.

Sur le réseau social X, Patrick Mouratoglou n’a d’ailleurs pas caché son impatience.

« 18h, c’est trop tard… Nous la voulons main­te­nant ! », a écrit l’en­traî­neur français.

6pm final Alcaraz vs Sinner is too late… we want it now !!!!! — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) November 16, 2025

Pour rappel, Alcaraz mène 10–5 dans ses face‐à‐face avec Sinner, qu’il a battu sept fois lors de leurs huit dernières confrontations.