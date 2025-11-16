AccueilATPATP - FinalsPatrick Mouratoglou, avant la finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner :...
ATP - Finals

Patrick Mouratoglou, avant la finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Elle est programmée trop tard. Nous la voulons maintenant ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Le monde du tennis se languit de retrouver les deux meilleurs joueurs actuels, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, opposés en finale d’un grand tournoi pour la sixième fois de la saison, après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati et l’US Open.

Sur le réseau social X, Patrick Mouratoglou n’a d’ailleurs pas caché son impatience.

« 18h, c’est trop tard… Nous la voulons main­te­nant ! », a écrit l’en­traî­neur français. 

Pour rappel, Alcaraz mène 10–5 dans ses face‐à‐face avec Sinner, qu’il a battu sept fois lors de leurs huit dernières confrontations. 

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 14:06

