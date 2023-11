En retrait du circuit depuis la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Holger Rune, Patrick Mouratoglou reste néan­moins un obser­va­teur attentif de ce qu’il s’y passe.

Et forcé­ment, l’en­traî­neur trico­lore n’a pu passer à côté de la semaine excep­tion­nelle qu’est en train de réaliser Jannik Sinner sur le Masters Turin, lui qui sera opposé ce dimanche (à partir de 18h) à Novak Djokovic.

« Jannik Sinner peut frapper un coup gagnant des deux côtés. De n’im­porte quel endroit du court de tennis, il peut frapper un coup gagnant. C’est ce qui le rend si dange­reux. Son but est de dicter et de terminer le point avec un gagnant. Il a le corps du tennisman moderne. Il est grand, il est mince, il est super athlé­tique, super rapide pour un gars de cette taille. Si je pense à la puis­sance, Sinner est proba­ble­ment le joueur qui déve­loppe le plus de puis­sance. Il s’est amélioré extrê­me­ment vite, c’est l’un des gars que l’on peut clai­re­ment consi­dérer comme un vain­queur de Grand Chelem, et pour­quoi pas un multiple vain­queur de Grand Chelem. »