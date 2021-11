La paire trico­lore est « éternelle ».

Elle vient de conquérir sa 2ème couronne au Masters, une belle récom­pense notam­ment pour Nicolas Mahut qui visi­ble­ment fait beau­coup d’ef­forts pour être au top comme l’a confié avec humour son coéqui­pier dans les colonnes de l’Equipe ce matin.

« Nico est entrain de devenir un maître yoga. Il n’avait aucune souplesse il y a quelques années. Maintenant, il est sur la voie de Djokovic. C’est un peu Benjamin Button ! Bon, j’exa­gère un poil, mais tu as quand même fait des progrès. Tu es allé titiller un endroit qui n’était pas ta plus grande force et, aujourd’hui, tu progresses alors que tu as 39 ans »