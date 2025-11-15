AccueilATPATP - FinalsPrivé de demi-finale, Zverev est enfin réaliste : "Je dois être honnête...
Privé de demi‐finale, Zverev est enfin réaliste : « Je dois être honnête avec moi‐même : à l’ex­clu­sion du match contre Sinner à Paris, où je n’étais pas en forme, ce fut le pire match que j’aie joué au cours du dernier mois »

En confé­rence de presse, Sascha était forcé­ment dépité. Il faut dire que sa pres­ta­tion était vrai­ment indigne d’un 3ème joueur mondial. Tout au long des deux manches face à Félix il a été inca­pable de déborder son adver­saire ou de lui imposer son rythme. S’il joue de la même façon à Bologne pour la phase finale de la Coupe Davis, cela risque de ne pas redorer son blason vis à vis de ses compatriotes.

« Je dois être honnête avec moi‐même : à l’ex­clu­sion du match contre Sinner à Paris, où je n’étais pas en forme, ce fut le pire match que j’aie joué au cours du dernier mois.Pour l’ins­tant, je suis déçu par la défaite. Mais pas seule­ment par la défaite, je suis déçu de ma perfor­mance, de mon niveau de jeu »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 08:49

