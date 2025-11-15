En conférence de presse, Sascha était forcément dépité. Il faut dire que sa prestation était vraiment indigne d’un 3ème joueur mondial. Tout au long des deux manches face à Félix il a été incapable de déborder son adversaire ou de lui imposer son rythme. S’il joue de la même façon à Bologne pour la phase finale de la Coupe Davis, cela risque de ne pas redorer son blason vis à vis de ses compatriotes.
« Je dois être honnête avec moi‐même : à l’exclusion du match contre Sinner à Paris, où je n’étais pas en forme, ce fut le pire match que j’aie joué au cours du dernier mois.Pour l’instant, je suis déçu par la défaite. Mais pas seulement par la défaite, je suis déçu de ma performance, de mon niveau de jeu »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 08:49