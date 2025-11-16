Toujours très actif sur les réseaux sociaux, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé à sa manière sur la finale du Masters entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Nous avons eu six grandes finales Alcaraz‐Sinner avant GTA 6 (le fameux jeu‐vidéo dont la sortie a été plusieurs fois repoussé, ndlr) », a plai­santé le 34e joueur mondial.

We got six Alcaraz‐Sinner big finals before GTA 6. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 16, 2025

En 2025, les deux meilleurs joueurs du monde se sont déjà affrontés cinq fois en finale (Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open), pour quatre victoires d’Alcaraz.