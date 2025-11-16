Toujours très actif sur les réseaux sociaux, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé à sa manière sur la finale du Masters entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Nous avons eu six grandes finales Alcaraz‐Sinner avant GTA 6 (le fameux jeu‐vidéo dont la sortie a été plusieurs fois repoussé, ndlr) », a plaisanté le 34e joueur mondial.
We got six Alcaraz‐Sinner big finals before GTA 6.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 16, 2025
En 2025, les deux meilleurs joueurs du monde se sont déjà affrontés cinq fois en finale (Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open), pour quatre victoires d’Alcaraz.
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 18:34