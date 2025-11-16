AccueilATPATP - FinalsQuand Tsitsipas réagit à la finale Alcaraz–Sinner… à sa manière
ATP - Finals

Quand Tsitsipas réagit à la finale Alcaraz–Sinner… à sa manière

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

-

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé à sa manière sur la finale du Masters entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Nous avons eu six grandes finales Alcaraz‐Sinner avant GTA 6 (le fameux jeu‐vidéo dont la sortie a été plusieurs fois repoussé, ndlr) », a plai­santé le 34e joueur mondial. 

En 2025, les deux meilleurs joueurs du monde se sont déjà affrontés cinq fois en finale (Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open), pour quatre victoires d’Alcaraz.

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 18:34

