Touché à la cuisse gauche lors de son deuxième match de poules du Masters contre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz ne joue sans doute pas l’esprit libre.

C’est ce qu’a souligné le jour­na­liste José Moron après la perte du premier set de l’Espagnol contre Ben Shelton en demi‐finales (6−3).

Lo compli­cado que tiene que ser para Alcaraz manejar mental­mente este partido sabiendo que hay movi­mientos o gestos que no puede o no debe hacer para no reven­tarse el isquio y, en medio de todo eso, intentar competir hoy contra Shelton. — José Morón (@jmgmoron) November 21, 2026

« Que ça doit être compliqué pour Alcaraz de gérer menta­le­ment ce match, sachant qu’il y a des mouve­ments ou des gestes qu’il ne peut ou ne doit pas faire pour ne pas se blesser à l’ischio‐jambier et, au milieu de tout cela, d’essayer de riva­liser aujourd’hui face à Shelton », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break sur le réseau social X.