Touché à la cuisse gauche lors de son deuxième match de poules du Masters contre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz ne joue sans doute pas l’esprit libre.
C’est ce qu’a souligné le journaliste José Moron après la perte du premier set de l’Espagnol contre Ben Shelton en demi‐finales (6−3).
« Que ça doit être compliqué pour Alcaraz de gérer mentalement ce match, sachant qu’il y a des mouvements ou des gestes qu’il ne peut ou ne doit pas faire pour ne pas se blesser à l’ischio‐jambier et, au milieu de tout cela, d’essayer de rivaliser aujourd’hui face à Shelton », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break sur le réseau social X.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.