Véritable révélation de la saison, qualifié pour le Masters à un point près (deux balles de match manquées par Taylor Fritz contre Carlos Alcaraz à Paris), Rafael Jodar semble accuser le coup physiquement.
Renversé par Arthur Fils (4−6, 6–2, 6–2), après sa défaite contre Alexander Zverev, l’Espagnol a notamment été interrogé sur la rapidité du court.
« Je pense que la surface du court convient à tout le monde. C’est la même pour tout le monde. Je n’ai donc pas à invoquer le court comme excuse », a répondu le 10e joueur mondial.
Rafael Jodar a désormais un dernier match de poules à jouer jeudi contre Ben Shelton.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.