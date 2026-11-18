Véritable révé­la­tion de la saison, qualifié pour le Masters à un point près (deux balles de match manquées par Taylor Fritz contre Carlos Alcaraz à Paris), Rafael Jodar semble accuser le coup physiquement.

Renversé par Arthur Fils (4−6, 6–2, 6–2), après sa défaite contre Alexander Zverev, l’Espagnol a notam­ment été inter­rogé sur la rapi­dité du court.

« Je pense que la surface du court convient à tout le monde. C’est la même pour tout le monde. Je n’ai donc pas à invo­quer le court comme excuse », a répondu le 10e joueur mondial.

Rafael Jodar a désor­mais un dernier match de poules à jouer jeudi contre Ben Shelton.