Véritable révélation de la saison, Rafael Jodar quitte certes le Masters avec trois défaites au compteur. Mais une qualification pour le Turin relevait déjà de l’exploit pour le jeune espagnol, 168e mondial en début d’année.
En conférence de presse après avoir été battu par Ben Shelton ce jeudi, le 10e mondial a déjà listé tous les enseignements qu’il a tirés.
« Je peux dire que chaque match est différent. Si tu n’es pas compétitif, si tu n’as pas le bon état d’esprit ou la bonne mentalité pour aborder le match, il est très difficile de rivaliser avec ce genre de joueurs. Il faut être très attentif à chaque détail. Il faut jouer à un très haut niveau, sans trop de hauts et de bas pendant le match. C’est ce que j’ai appris cette année : si l’on veut rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde, il faut faire preuve de régularité tout au long des tournois et au fil des mois pour se hisser au sommet du tennis. Mais évidemment, après avoir affronté les meilleurs joueurs du monde, je me rends compte que si je continue à progresser et si j’ai l’ambition de m’améliorer chaque jour, je pense pouvoir devenir un meilleur joueur. C’est ça qui compte avant tout. Je m’améliore un peu chaque jour et je progresse dans tous les domaines où je pense pouvoir m’améliorer à l’avenir. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 17:41