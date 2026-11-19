Véritable révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar quitte certes le Masters avec trois défaites au comp­teur. Mais une quali­fi­ca­tion pour le Turin rele­vait déjà de l’exploit pour le jeune espa­gnol, 168e mondial en début d’année.

En confé­rence de presse après avoir été battu par Ben Shelton ce jeudi, le 10e mondial a déjà listé tous les ensei­gne­ments qu’il a tirés.

« Je peux dire que chaque match est diffé­rent. Si tu n’es pas compé­titif, si tu n’as pas le bon état d’esprit ou la bonne menta­lité pour aborder le match, il est très diffi­cile de riva­liser avec ce genre de joueurs. Il faut être très attentif à chaque détail. Il faut jouer à un très haut niveau, sans trop de hauts et de bas pendant le match. C’est ce que j’ai appris cette année : si l’on veut riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde, il faut faire preuve de régu­la­rité tout au long des tour­nois et au fil des mois pour se hisser au sommet du tennis. Mais évidem­ment, après avoir affronté les meilleurs joueurs du monde, je me rends compte que si je continue à progresser et si j’ai l’ambition de m’améliorer chaque jour, je pense pouvoir devenir un meilleur joueur. C’est ça qui compte avant tout. Je m’améliore un peu chaque jour et je progresse dans tous les domaines où je pense pouvoir m’améliorer à l’avenir. »