Qualifié pour la toute première fois de sa carrière au Masters de fin de saison à seule­ment 22 ans, Arthur Fils a tout à gagner.

Placé dans le même groupe qu’Alexander Zverev, Ben Shelton et Rafael Jodar, trois joueurs qu’il a déjà battu, le Français aura comme objectif d’ac­céder au dernier carré.

Interrogé au sujet de ce tournoi très parti­cu­lier et pres­ti­gieux par nos confrères d’Eurosport, Richard Gasquet, qui a parti­cipé deux fois au tour­nois des maîtres (2007 et 2013) en encou­ragé son jeune compa­triote à ne nourrir aucun complexe et à ne fixer aucun limite. « Je n’ai qu’un seul mot pour Arthur : va le gagner ! Je suis persuadé qu’il entame une longue série de Masters. »

À noter qu’Arthur fera son entrée en lice ce dimanche face à l’Américain Ben Shelton (à partir de 20h30). Et les deux joueurs sont à égalité dans leurs confron­ta­tions (1−1).