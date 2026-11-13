Accueil ATP ATP - Finals

Richard Gasquet à Fils avant le début du Masters de Turin : « Je n’ai qu’un seul mot pour Arthur »

Par
Thomas S
-

Qualifié pour la toute première fois de sa carrière au Masters de fin de saison à seule­ment 22 ans, Arthur Fils a tout à gagner. 

Placé dans le même groupe qu’Alexander Zverev, Ben Shelton et Rafael Jodar, trois joueurs qu’il a déjà battu, le Français aura comme objectif d’ac­céder au dernier carré.

Interrogé au sujet de ce tournoi très parti­cu­lier et pres­ti­gieux par nos confrères d’Eurosport, Richard Gasquet, qui a parti­cipé deux fois au tour­nois des maîtres (2007 et 2013) en encou­ragé son jeune compa­triote à ne nourrir aucun complexe et à ne fixer aucun limite. « Je n’ai qu’un seul mot pour Arthur : va le gagner ! Je suis persuadé qu’il entame une longue série de Masters. »

À noter qu’Arthur fera son entrée en lice ce dimanche face à l’Américain Ben Shelton (à partir de 20h30). Et les deux joueurs sont à égalité dans leurs confron­ta­tions (1−1).

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 15:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥