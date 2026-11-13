Qualifié pour la toute première fois de sa carrière au Masters de fin de saison à seulement 22 ans, Arthur Fils a tout à gagner.
Placé dans le même groupe qu’Alexander Zverev, Ben Shelton et Rafael Jodar, trois joueurs qu’il a déjà battu, le Français aura comme objectif d’accéder au dernier carré.
Interrogé au sujet de ce tournoi très particulier et prestigieux par nos confrères d’Eurosport, Richard Gasquet, qui a participé deux fois au tournois des maîtres (2007 et 2013) en encouragé son jeune compatriote à ne nourrir aucun complexe et à ne fixer aucun limite. « Je n’ai qu’un seul mot pour Arthur : va le gagner ! Je suis persuadé qu’il entame une longue série de Masters. »
À noter qu’Arthur fera son entrée en lice ce dimanche face à l’Américain Ben Shelton (à partir de 20h30). Et les deux joueurs sont à égalité dans leurs confrontations (1−1).
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 15:42