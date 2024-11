Vainqueur de Wimbledon en 1996 et ancien 4e joueur mondial, Richard Krajicek a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères italiens de Super Tennis en marge du Masters de Turin.

Invité à comparer sa géné­ra­tion avec l’ac­tuelle, le Néerlandais a expliqué en quoi c’était si différent.

« Gagner contre Jannik Sinner aujourd’hui est plus diffi­cile que de battre Pete Sampras à l’époque où je jouais. Sampras était un joueur incroyable, mais je savais que si je pouvais l’at­ta­quer sur le revers, j’au­rais une chance de le battre. Aujourd’hui, tout le monde peut tout faire et se déplace très bien. Je les regarde et je me dis : ‘Si je jouais main­te­nant, comment pourrais‐je les battre ?’. Sinner n’a aucune faiblesse. Ils se gèrent tous diffé­rem­ment. Les joueurs ont des carrières plus longues, ont de meilleures équipes et sont en général beau­coup plus complets. Quand je jouais, même les meilleurs avaient des faiblesses : le revers pour Sampras, le service peut‐être pour Andre Agassi. Quand j’en­trais sur le court, j’avais le senti­ment que je pouvais battre n’im­porte qui, même Sampras que j’ai battu six fois. Disons que je suis heureux d’avoir joué dans les années 90. »